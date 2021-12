Kerstboodschappen in Euroborg: “Ik hoop dat ze de Eredivisie winnen”

Ondanks de coronamaatregelen was de Euroborg toch een beetje gevuld, want deze week konden supporters van FC Groningen langskomen voor een speciale kerstactie.

Naast het veld was een kerstboom opgetuigd waar mensen een kerstboodschap achter konden laten. Dat zorgde voor veel verhalen. “We hebben hele heftige, maar ook hele vrolijke verhalen gehad,” vertelt Frank Veenhof van FC Groningen. “In het begin van de week hadden we hier een meisje dat heel graag wilde gaan voetballen, dus zij wil dat er een damesteam komt zodat ze ook in dit stadion kan voetballen.”

Morris hing samen met zijn broer een boodschap in de boom. Hij hoopt vooral dat de club veel doelpunten maakt volgend jaar. “Ik hoop dat ze dan de Eredivisie winnen.”

Veenhof denkt dat het belangrijk is dat de club dit in de coronatijd kan doen. “Het is belangrijk voor de binding met de supporters om ze toch te kunnen ontvangen in het stadion. Dat kan nu niet tijdens wedstrijden, dus is het mooi dat het op deze manier kan. Dat zorgt toch voor een stukje saamhorigheid in deze kerstperiode.”