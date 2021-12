Kerstactie van omwonenden voor vluchtelingen bij P&R Meerstad

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Er is en kerstactie gestart voor de 350 vluchtelingen die opgevangen zijn in een voormalige testlocatie bij P&R Meerstad en op een boot in de stad Groningen.

Het is een initiatief van bewoners en organisaties uit onder andere Meerstad, de Meerdorpen, Harkstede en Scharmer. De vluchtelingen staan met lege handen en de initiatiefnemers van de actie willen hun nieuwe buren een hart onder de riem steken met een kerstcadeau.

Onlangs kwamen de vluchtelingen in de voormalige testlocatie bij P&R Meerstad in het nieuws. De omstandigheden zijn verre van ideaal. Ze klagen onder meer over een onzekere toekomst, de kou, kleine ruimtes met veel mensen en daarom een gebrek aan privacy.

Meer informatie: Kerstactie.