Kerstactie en verloting van een persoonlijk lied voor ernstig zieke Faelin (4)

De vierjarige Faelin is ernstig ziek en heeft een levensreddende behandeling in Amerika nodig. Verschillende acties zijn daarom gestart, zoals de kerstactie, knuffelactie en nu ook de verloting van een lied.

Faelin is namelijk ernstig ziek. Ze heeft een zeldzame genafwijking waardoor ze levensbedreigende epileptische aanvallen krijgt. Een donatie kan nu tegelijkertijd een ticket voor een persoonlijk gezongen lied door Annemarie de Bie betekenen. Als muzikant schrijft ze vaker liedjes op aanvraag en denkt dat het ook een bijzonder cadeau voor iemand kan zijn. “Het is eens wat anders dan een fles wijn, het is super persoonlijk en je laat merken dat je om iemand geeft”, aldus Annemarie.

Naast het lied, verkoopt de stichting ook veel kerstspullen. Kleurrijke kerstballen en zelf ontworpen kerstkaarten door volgers van Faelin. De acties zijn hard nodig, in totaal hopen ze zo’n 500.000 euro op te halen. Het gaat steeds slechter met Faelin, momenteel ligt ze in het Martini Ziekenhuis. Vandaar dat zij en haar ouders ook niet zelf bij het interview konden zijn.

Doneren kan via de website van Stichting Faelin of via Geef.