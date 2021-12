Kerst050 begint met de kerstpakketten bezorgen.

Kerst050 begint met de bezorging van de kerstpakketten. De kerstactie is een initiatief van Quartermarkers, speciaal voor mensen met een laag inkomen.

Op vrijdag werd het startsein gegeven door de wethouder Isabelle Diks. Kerst050 hoopt dat het kerstpakket bijdraagt aan een fijne kerst, met de boodschap dat de ontvangers er niet alleen voor staan: “Er zijn mensen die aan je denken, die er voor je zien. Dát is de echte waarde van Kerst050.” Deze kerstactie regelt 10.000 kerstpakketten en zo’n 1000 kerstcadeautjes. Ze delen niet alleen cadeaus uit, maar ook zo’n 100 kerstdiners van daklozen.

Kerst050 is een actie voor gezinnen in Groningen met een laag inkomen. Om huishoudens met een Stadjerspas, vluchtelingen en daklozen een fijne kerst te geven, krijgen zij allemaal een kerstpakket. Dit gebeurt in alle wijken, dorpen en buurten van de gemeente. Iedereen kan helpen door te doneren. Voor 25 euro is er al een kerstpakket voor een gezin. De actie begon vier jaar geleden met zo’n 250 kerstpakketten. Inmiddels zijn dat 10.000 door alle steun die Kerst050 krijgt van kerken, goede doelen, studentenverenigingen en bedrijven.