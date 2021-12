Vervroegd kerstvakantie doordat basisscholen eerder dicht gaan

De hele familie op bezoek, samen kerstfilms kijken en gezellig samen dineren. Dat is een typische manier om kerst te vieren, maar door het coronavirus zijn alle basisscholen een week eerder dicht. Daarom begint voor veel gezinnen de kerstvakantie een week eerder.

De kerstvakantie zou op 24 december beginnen, maar door angst dat basisschoolkinderen familieleden besmetten tijdens het kerstbezoek gaan de basisscholen een week eerder dicht. Zo kunnen de kinderen toch nog bij opa en oma op bezoek.

De Groningers lijken niet veel last te hebben van de vervroegde sluitingstijden van winkels en restaurants. Erger is dat families niet meer dan vier mensen in huis kunnen uitnodigen. Ook zit er nog een verschil tussen jong en oud als het aankomt op meerdere mensen ontvangen. Vooral voor jongeren zou het moeilijker zijn dan voor de oudere generatie.