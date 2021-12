Kastje van Sinterklaas keert weerom in de Hunze

Het Kastje van Sinterklaas is vanaf dinsdag 30 november weer in de Hunze te vinden. Het initiatief begon in 2011.

Het kastje is te vergelijken met de minibibliotheekjes die her en der zijn te vinden, waar mensen hun gelezen boeken in aanbieden. “Het Kastje van Sinterklaas heeft een zelfde concept”, laat de organisatie weten. “Wie spulletjes weg wil geven, kan ze ingepakt in Sinterklaaspapier in het kastje leggen. En je mag vervolgens ook een pakje meenemen.”

Het initiatief startte in 2011 in de Rivierenbuurt, opgezet door twee buurvrouwen die op het idee kwamen tijdens een training Buitengewoonzijn.nu, en verhuisde later naar Beijum. Door de jaren heen zijn er diverse kastjes bijgekomen. Zo staat er de komende periode ook een Kastje van Sinterklaas in Grootegast, het Groningse Winsum en in het Belgische Meerle. De initiatiefnemers hopen dat het aanbod nog verder groeit. “Het idee is simpel: je zet een kastje op een toegankelijke plek in de straat of een openbaar gebouw. Daarin leg je wat ingepakte Sinterklaascadeaus en je maakt je initiatief bekend bij de buurt. Iedereen kan er een pakje inleggen en er eentje uithalen. Met jouw spulletjes help je een ander aan een leuk Sinterklaascadeau. Gedicht erbij en klaar.”

Het Kastje van Sinterklaas is in Groningen te vinden aan de Beijumerweg 1024.