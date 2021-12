Kabinet besluit maandag of de scholen weer open gaan

nieuws

Het kabinet neemt pas komende maandag een besluit over de vraag of de kerstvakantie voor scholieren verlengd wordt. Demissionair minister Hugo de Jonge wilde daar woensdag nog niets over kwijt.

“Er zijn lichtpuntjes, maar laten we waken voor optimisme”, zei hij woensdagmorgen, na overleg met een deel van het kabinet. De Jonge erkent dat het aantal coronabesmettingen daalt, maar wijst erop dat het aantal ziekenhuisopnamen nog niet snel omlaag gaat. “Er is nog niet echt een effect op de ziekenhuizen af te lezen. Pas nou op dat we niette vroeg opgelucht zijn. Het virus heeft ons eerder verrast,” aldus de minister.

Basisscholen in Amsterdam lieten eerder weten dat zij de leerlingen uit groep 8 na de kerstvakantie weer naar school laten gaan, ook al beslist het kabinet op 3 januari anders. Ze wijzen erop dat januari een belangrijke maand is voor de oudste leerlingen, omdat zij dan belangrijke toetsen krijgen.

Het kabinet neemt volgende week een besluit over een eventuele verlenging van de huidige lockdown, die loopt tot en met vrijdag 14 januari. Tot die tijd zijn de horeca, theaters, sportfaciliteiten en ook het onderwijs gesloten.