Jonge Stadjers krijgen taakstraffen voor internetoplichting en phishing

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

De rechtbank in Groningen heeft taakstraffen tot honderd uur opgelegd aan drie jongemannen uit Groningen en Peize, omdat ze betrokken waren bij oplichting via verkoopwebsites en phishing. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdagmiddag.

De mannen, tussen de 19 en 22 jaar oud, zouden deelgenomen hebben aan zogenaamde tikkie-fraude. Daarbij stuurden ze, naar aanleiding van een Marktplaatsadvertentie, een valse tikkie-link voor een bedrag van één cent naar een potentiële klant. Deze was zogenaamd bedoeld om de bankrekening te controleren. De link leidde echter naar een valse website, waarmee de cybercriminelen in het bezit kwamen van de inloggegevens van hun slachtoffer. Daarmee werden geldbedragen van duizenden euro’s van de rekeningen van slachtoffers geplunderd.

“Door het plegen van deze feiten heeft verdachte planmatig en op geraffineerde wijze schade toegebracht aan het slachtoffer”, zo oordeelde de rechtbank in één van de veroordelingen. “Verdachte heeft zijn eigen financiële gewin vooropgesteld en heeft daarbij geen rekening gehouden met de gevolgen. Daar komt bij dat uit het dossier kan worden afgeleid dat verdachte zich al langere tijd actief bezig hield met phishing en mogelijk betrokken is geweest bij veel meer oplichtingen. De rechtbank rekent verdachte dit aan, temeer nu hij geen volledige openheid van zaken heeft gegeven over zijn rol.”