Joker teruggekeerd langs A7 bij Harkstede

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De joker bovenop de stadsmarkering langs de A7 bij Harkstede is donderdag teruggeplaatst op zijn hoge sokkel. De joker kijkt sinds 1990 neer op het verkeer langs de rijksweg.

Het kunstwerk is de afgelopen maanden gerestaureerd. Wel moet de zuil met kaarten naast de joker vervangen worden. Diverse kaarten moeten vervangen worden, maar dat gaat nog even duren,

De joker maakt deel uit van een ontwerp van John Hejduk, en is één van de tien stadsmarkeringen rond de invalswegen van de gemeente Groningen. In 1990, toen de stad 950 jaar bestond, werden de markeringen geplaatst. Ze moeten in elk geval tot 2040 blijven staan, wanneer de stad 1000 jaar bestaat.