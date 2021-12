Jacques Wallage voorzitter Raad van Toezicht van het Groninger Museum

nieuws

Foto: Ralph Richter / Groninger Museum

Oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallage is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van het Groninger Museum.

Wallage volgt Johan Remkes op. Remkes was sinds 2015 voorzitter en kondigde in september aan dat hij zou stoppen.

Het museum is blij dat men weer iemand heeft weten te strikken met een grote politieke en bestuurlijke ervaring: “Jacques Wallage is een uitstekende keuze onder andere vanwege zijn bestuurlijke en politieke ervaring. Ook zijn sterke regionale en landelijke netwerk is voor het Groninger Museum bijzonder waardevol”, aldus Andreas Blühm, algemeen directeur van het Groninger Museum.