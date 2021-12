Jaarwisseling verloopt voorlopig zonder incidenten

nieuws

De gemeente Groningen beleeft, in elk geval tot aan de jaarwisseling, een rustige oudejaarsavond. Hoewel er veel wordt geknald, is het rustig op straat.

Politie en brandweer kwamen opvallend weinig in actie. Wel werd op de rotonde bij de Zuiderweg en Johan van Zwedenlaan in Hoogkerk een scooter in brand gestoken. Op de kruising Siriusstraat – Capellastraat in de wijk Paddepoel stond een oude piano in brand. Elders waren er kleine vreugdevuren op straat.

Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.