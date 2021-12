Inzamelingsactie voor gratis bijles aan kinderen van ziekenhuismedewerkers

nieuws

De Stichting Thuisonderwijs is een inzamelingsactie gestart om gratis (groeps)bijles en huiswerkbegeleiding te geven aan basisschoolkinderen van medewerkers van ziekenhuispersoneel. De bijlessen zijn onder meer bedoeld voor kinderen van medewerkers van het UMCG.

Met de actie wil de stichting, die onder meer actief is in Beijum, het zorgpersoneel een hart onder de riem steken. “Wij willen de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen bedanken voor al hun inzet in de afgelopen 2 jaar en ook om vol te houden en om onze waardering uit te spreken”, vertelt initiatiefnemer Emiel Veerbeek.

Het gedoneerde geld wordt gebruikt om de kinderen van personeel van de Treant Zorggroep, het UMCG, Medisch Spectrum Twente, het Amsterdam AMC en het UMC Utrecht te voorzien van gratis thuisonderwijs. Volgens Verbeek is er inmiddels ruim drieduizend euro opgehaald, maar donaties zijn nog steeds welkom. Dat kan via de website van Thuisonderwijs.