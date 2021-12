‘Interesse uit Genua voor Jørgen Strand Larsen’

sport

Foto: Sportphotoagency.com (L-R) *Jorgen Strand Larsen* of FC Groningen, *Jordan Teze* of PSV

Jörgen Strand Larsen zou voor het Italiaanse Genoa C.F.C. wel eens de eerste aanwinst kunnen worden in de komende transferperiode. Volgens de Italiaanse krant La Gazetta dello Sport heeft de club van trainer Andrey Shevchenko mogelijk een slordige vijf miljoen euro over voor de 21-jarige aanvaller van FC Groningen.

Volgens de Italiaanse krant zou de interesse van Genoa voor Strand Larsen zijn gewekt door technisch directeur Johannes Spors, die de ontwikkeling van de Noorse op de voet heeft gevolgd in zijn tijd bij Vitesse. Een bod zou nog niet op tafel liggen, maar de marktwaarde van Strand Larsen ligt nu op ongeveer vijf miljoen euro.

Het zou voor Strand Larsen de tweede keer zijn dat hij een avontuur in Italië aangaat. In zijn tijd in de jeugd in Noorwegen, toen hij onder contract stond bij Sarpsborg 08 FF, verhuurde de Noorse club hem al enige tijd aan AC Milan. De club lichtte de optie tot koop op Strand Larsen echter niet en liet hem terugkeren naar Noorwegen.