Initiatief voor nieuwe sporthal in De Wijert

nieuws

Voormalige sporthal De Wijert

De Stichting Bewegen is Goud wil een nieuwe multifunctionele sporthal op sportpark De Wijert. Volgens de stichting neemt het aantal inwoners in Groningen Zuid de komende jaren fors toe en is er daarom een sporthal nodig.

Er was een sporthal in de Wijert , maar die is ruim twee jaar geleden gesloopt, ondanks veel protest van de bewoners van de wijk.

Volgens Bewegen is Goud is er een tekort aan sporthallen in Groningen. Ook voor verenigingen die op hoog niveau spelen. Die willen een hal waar zij tegenstanders op een fatsoenlijke manier kunnen ontvangen.

De gemeente heeft drie andere locaties voor een sporthal op het oog: Meerstad, de Held en de Suikerzijde. Maar volgens Bewegen is Goud voldoen die locaties niet, omdat die te ver weg zouden liggen van de omwonenden. Daarom zou een sporthal in de Wijert de enige juiste optie zijn.

Woensdag gaat de stichting de plannen presenteren aan de gemeenteraad.