Inhaalwedstrijden met Groninger voetbalclubs vrijwel allemaal geschrapt

sport

Foto Andor Heij. Jens Wardenier van GRC Groningen haalt uit tegen Veenwouden.

De meeste inhaalwedstrijden met Groninger clubs die dit weekeinde gespeeld zouden worden, zij al weer geschrapt.

Vanwege de nieuwe coronaregels kan er na 17.00 uur niet meer getraind worden door de voetbalclubs. Het reguliere programma voor dit weekeinde werd daarom afgelast door de KNVB. Maar het was aan de clubs om inhaalwedstrijden in te plannen. Dat gebeurde ook massaal, maar navraag leerde dat niet de clubs, maar de KNVB de wedstrijden inlaste. De clubs konden dan bepalen of er daadwerkelijk gespeeld werd.

Hans van der Ploeg, de trainer van Gorecht, verbaasde zich er eerder deze week al over dat de wedstrijd van zijn ploeg tegen DESZ in de planning stond. Gorecht wilde wel spelen, maar DESZ blijkbaar niet en daarom werd deze wedstrijd vandaag (donderdag) afgelast.

Van de acht wedstrijden die de KNVB wilde laten spelen met Groninger clubs staat alleen nog op zaterdag Velocitas – Holwierde op het programma.