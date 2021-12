nieuws

foto Martin Nuver

Er is ingebroken in de nacht van zaterdag op zondag bij de Coop in de Kerklaan

Met grof geweld is de schuifpui geforceerd rond 5.30 uur. Wat er is buit gemaakt is nog niet bekend, maar de schade is groot.

Getuigen kunnen zich melden bij de politie op nummer 09008844.