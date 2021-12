In Stad gestolen motorfiets leidt politie naar wapenarsenaal in Siddeburen

nieuws

Foto: sxc.hu/profile/CathyK

Een dertigjarige man uit Siddeburen moet anderhalf jaar de cel in. De man was medio juni betrokken bij de diefstal van een crossmotor uit een garagebox in Groningen. Het voertuig werd getraceerd naar een woning in Siddeburen en een doorzoeking van deze woning leverde meerdere verboden (vuur)wapens en munitie op.

Het OM eiste een celstraf van één jaar tegen de man. De rechter vindt echter dat hij een zwaardere straf verdient, omdat hij eerder is veroordeeld voor vermogensdelicten en overtreding van de wapenwet. Daarnaast ‘liep de verdachte nog in twee proeftijden’ en ‘heeft hij geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn daden’, aldus de rechtbank.

De eigenaar van de oranje gekleurde KTM-motorfiets had een GPS-tracker geïnstalleerd op de motor. Deze tracker leidde de politie naar een auto met aanhanger, waar de gestolen motorfiets in bleek te zitten. De auto stopte bij de woning van de man in Siddeburen. De doorzoeking van deze woning leverde de vondst van meerdere vuurwapens (een revolver, meerdere semi-automatische handvuurwapens), een geluiddemper en bijbehorende munitie op.