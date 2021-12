In Groningen overleden vorige maand kwart meer mensen dan normaal

nieuws

Met een totaal van 527 overledenen kende de provincie Groningen bijna een kwart meer sterfgevallen dan het verwachte aantal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdagochtend, op basis van de laatste cijfers.

Met 24 procent meer sterfgevallen dan normaal staat Groningen relatief laag, ten opzichte van alle andere provincies in Nederland. Zo kende Limburg 53 procent meer sterfgevallen en stond die provincie daarmee ver bovenaan. Fryslân kende relatief weinig oversterfte, met zestien procent meer sterftes dan verwacht. Nederland als geheel kende een oversterfte van dertig procent.

Het CBS benadrukt dat de cijfers zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak en dus is de oversterfte niet direct te relateren aan het coronavirus. Deze cijfers volgen later.