IJskoud einde kerst, volgende week lenteachtige temperaturen

Bron foto: Elin Stil

De kerst gaat erg koud eindigen, maar daarna lopen de temperaturen flink op.

In de nacht van zaterdag op zondag kan het 9 graden gaan vriezen, maar het voelt volgens het KNMI veel kouder aan: -16.

Zondag blijft het in de ochtend matig vriezen en in de middag wordt het -2. Laat in de avond kondigt zich een warmtefront aan met onder meer ijzel en kan het in de nacht naar maandag erg glad worden. Maandag wordt het 5 graden boven nul.

Vanaf maandag stijgen de temperaturen verder met in het midden van de week dubbele cijfer. Ongeveer 11 a 12 graden. Het is in het begin van de volgende week wel bewolkt met regelmatig regen.