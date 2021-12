IC-Hoofd UMCG: ‘Eerste fase code zwart geldt feitelijk al’

nieuws

Omdat de afweging of een patiënt op een IC van het UMCG moet worden opgenomen nu al strenger wordt gemaakt dan normaal, is het ziekenhuis feitelijk al in de eerste fase van ‘code zwart’ beland. Dat zei Peter van der Voort, hoofd van de IC-afdeling in het UMCG, donderdagavond in het RTL-programma Beau.

“Er zijn patiënten die je normaal gesproken het voordeel van de twijfel geeft”, zegt Van der Voort. “Dan zeg je, we gaan het nog proberen. Nu kies je ervoor om het niet te gaan proberen. (..) Het is een strengere selectie op basis van medische criteria. Het is fase 3a, en vanaf dat moment is het code zwart. Feitelijk kun je dus zeggen dat we daarin zitten.”

Bij de selectie is leeftijd niet het enige criterium, maar ook niet geheel onbelangrijk, zo vult Van der Voort vrijdagochtend aan bij BNR Nieuwsradio. “We kijken altijd wie op een goede manier de ic kan overleven”, aldus het IC-hoofd. “We hebben vaak 80-plussers, maar voor covid geldt dat als je boven de tachtig bent, de kans klein is dat je de ic overleeft.”