IC-hoofd UMCG: “eerste stappen code zwart waarbij selecties worden uitgevoerd zijn onvermijdelijk”

nieuws

In de loop van deze maand zal men binnen het UMCG te maken krijgen met de eerste stappen van code zwart waarbij selecties uitgevoerd moeten worden. Dat zegt Peter van der Voort, hoofd IC bij het UMCG.

Van der Voort deed de uitspraak woensdagavond in het televisieprogramma EenVandaag. Het hoofd IC was uitgenodigd om te komen praten over studenten die worden ingezet op de intensive care. In het Erasmus MC volgden deze week een groep Geneeskunde-studenten een spoedcursus om daarna ingezet te kunnen worden op de IC. “Ik herken deze beelden”, laat Van der Voort weten. “In het UMCG zijn wij deze week ook begonnen met het inzetten van studenten op de IC. En dat is nog even wennen. Voor zowel studenten als voor verpleegkundigen. Het is nog even afstemmen.”

Inzet van studenten

Op de vraag of het kan om studenten binnen anderhalve dag in te zetten waar normaal een opleiding zes jaar duurt: “Wij werken met een taakgerichte inzet. Ze voeren dus alleen specifieke taken uit waar ze voor getraind zijn. Dat is dus anders dan een ic-verpleegkundige die het volledige overzicht moet houden. Wat wel een zorg is, is de aandacht die we aan deze studenten kunnen geven. Op de IC zullen ze van alles meemaken, en het is belangrijk om daar over te praten. Maar we zullen ze toch in moeten zetten. Alle hulp is nodig.”

“Eerste stappen binnen code zwart zijn onvermijdelijk”

In Groningen loopt de IC ondertussen verder vol. “Het geluk is dat we op dit moment weinig patiënten uit de eigen regio hebben. We vangen wel patiënten op uit andere delen van het land, maar het gaat steeds meer knellen. Of we code zwart kunnen voorkomen? Code zwart bestaat uit een aantal stappen, waarbij de laatste stap is dat er geloot moet worden voor bedden. Dat is nog niet aan de orde. Maar eerdere stappen waarbij er al wel selecties worden toegepast, dat is onvermijdelijk. Ik verwacht dat dat in de loop van deze maand al gaat gebeuren, afhankelijk van hoe snel patiënten binnen gaan stromen.”

“Scenario’s zijn geoefend”

Volgens Van der Voort is het UMCG in theorie er klaar voor. “Het personeel is getraind, en het scenario is geoefend. Maar emotioneel zal het heel zwaar worden. Ik weet ook niet of je voor zoiets wel klaar kunt zijn.” Op de vraag waarom de capaciteit de afgelopen achttien maanden niet groter is geworden: “Het tekort ligt hem in het aantal personeelsleden. Een opleiding duurt achttien maanden. We zijn goed bezig geweest in de analyse in wat er moet gebeuren, maar in de praktijk heeft het nog niet geleid tot de instroom van nieuwe verpleegkundigen. We hebben gezien dat veel verpleegkundigen weg zijn gegaan vanwege carrière, pensioen of werkdruk. Je kunt zeggen dat de balans qua instroom en uitstroom uit balans is.”

Flexibele schil

Wat er moet gebeuren: “Je moet zorgen dat mensen binnen de ziekenhuismuren blijven werken. Ik denk dat het aantal beschikbare bedden op de IC genoeg is. Voor de coronacrisis lag dit op 1.150 bedden. Wel moet je gaan werken met een flexibele schil. Je moet er voor zorgen dat mensen die wel geschoold zijn, dat je die in situaties als deze naar de IC kunt trekken. Dit zijn wat mij betreft mensen die op andere momenten elders actief zijn in het ziekenhuis of in de wijkverpleging, maar die je regelmatig bijspijkert zodat ze snel ingezet kunnen worden.”