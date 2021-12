Humanitas neemt deel activiteiten Torion Haren over

nieuws

Torion, onderdeel van Stichting Vlechter stopt per 1 januari 2022 met haar activiteiten. In Haren is Torion bekend door activiteiten als de Plusbus, Maaltijdenvoorziening en hun bijdrage aan het Huttenbouwdorp.

In 2009 is Torion voortgekomen uit verschillende particuliere initiatieven. In 2016 zijn ze gaan vallen onder Stichting Vlechter. Aan deze periode komt nu een eind. Mensen uit Haren kunnen voor maatjeswerk, mantelzorgondersteuning, taalondersteuning straks terecht bij Humanitas. Humanitas, een vrijwilligersorganisatie met 2600 vrijwilligers gaat namelijk een deel van de activiteiten overnemen.

Piet Mulder, stadsmanager van Humanitas vertelt in Haren Doet dat Humanitas en Torion altijd al goed konden samenwerken. Beide organisaties zetten zich in om mensen een steuntje in de rug te geven. ”Het is spijtig dat Torion stopt, maar we zijn blij dat een deel van de activiteiten aan Humanitas wordt toevertrouwd”. Activiteiten als de Plusbus en Maaltijdvoorziening gaan niet mee naar Humanitas. Voor de maaltijdvoorziening is er iets geregeld bij het Wij-team en zorgcentrum Westerholm. De toekomst voor de Plusbus is onzeker. Piet Mulder hoopt wel dat hier een goed alternatief voor wordt gevonden.

Over 2 weken sluit de bezoekerslocatie aan de Kerklaan hun deuren. Daarna moeten mensen naar de AA Kerkhof in de stad komen of via de website van Humanitas contact opnemen. Ook heeft Humanitas elke woensdagmiddag om 14:00 uur een inloopspreekuur in de Bibliotheek Haren. ”We gaan kijken of dit uitgebreid kan worden” zegt Piet Mulder. Verder zijn er een aantal vrijwilligers actief bij zowel Torion als Humanitas. Zij mogen meedenken over de overgang.

Beluister hier het interview