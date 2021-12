Hulpdiensten redden in loopband beklemde man bij seniorenflat in De Wijert

nieuws

Foto: 112 Groningen

Medewerkers van de brandweer en ambulancepersoneel hebben woensdagmiddag een man bevrijd bij de Zuiderflat aan de Vestdijklaan in De Wijert. De man zat met beide handen vast in een loopband.

De man kwam vast te zitten in de loopband, terwijl hij bezig was deze te verplaatsen in de seniorenflat, vertelt een woordvoerder van de brandweer aan 112 Groningen. De toegesnelde brandweer wist de man te bevrijden, waarna ambulancepersoneel de zorg over het slachtoffer overnam.

Het is niet bekend of de man daadwerkelijk verwondingen overhield aan de beklemming, maar vermoedelijk kwam het slachtoffer er met weinig of geen letsel vanaf. De man hoefde dan ook niet mee naar een ziekenhuis.