Huiszoekingen politie op zoek naar illegaal vuurwerk

De politie heeft de afgelopen dagen meerdere woningen in Paddepoel doorzocht op illegaal vuurwerk.

De wijkagenten zeggen op Twitter dat er meerdere goederen in beslag zijn genomen en dat de verdachten “in beeld gebracht” zijn. De agenten kwamen in actie na klachten over het afsteken van vuurwerk.

Op diverse plaatsen in Groningen wordt al weken zwaar vuurwerk afgestoken. Ook op oudjaarsdag zijn er diverse knallen van zwaar vuurwerk te horen.

Er is dit jaar, net als de vorige jaarwisseling, een vuurwerkverbod. Dit om te voorkomen dat er vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen behandeld moeten worden. De ziekenhuizen zijn al overbelast vanwege het grote aantal coronapatiënten.