nieuws

foto 112groningen.nl

De brandweer rukte woensdag even voor middernacht uit voor een brand aan de Rijnstraat. Er bleek echter niets aan de hand te zijn.

Een getuige dacht rook in het huis te zien. Er was niemand in de woning aanwezig en de brandweer drong daarom de woning binnen.

De rook bleek condens op een raam te zijn. In combinatie met een brandende lamp leek dat op rook. De brandweer keerde daarop terug naar de kazerne.