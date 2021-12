Hotel Prinsenhof sluit maand de deuren vanwege coronamaatregelen

nieuws

Foto: Andor Heij

Hotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof sluit tot 9 januari volgend jaar de deuren. Dat heeft het management van het hotel besloten.

Dit is gebeurd vanwege de huidige coronamaatregelen. Het hotel wil de gasten op een goede manier kunnen ontvangen en dat is momenteel niet mogelijk. Zo kan er door de avondlockdown na 17.00 uur geen diner geserveerd worden in het restaurant.

“Veel mensen boeken bij ons een overnachting en een diner”, aldus eigenaar Wessel Zijp van het hotel. “Maar als we geen diner kunnen draaien rijden de pizzakoeriers voor. En dat is toch niet de Prinsenhofbeleving”. Een diner op de kamers van het hotel is ook niet mogelijk: “Daar is het hotel met alle op en afstapjes en zijn ook kamers niet op ingericht. Dat doen we ook nooit. Dat is geen optie”. Het aanbieden van een lunch eerder op de dag kan ook niet, “Het wordt dan veel te druk”.

“We zagen geen andere uitweg meer dan te sluiten. We draaien ook nog maar een fractie van de normale omzet. En voor het personeel was het meer een bezigheidstherapie dan echt werken”. Het 65-koppig personeel wordt mede dankzij de coronasteun van het rijk gewoon door betaald.

De reserveringen van gasten die er al stonden zijn inmiddels afgezegd. “Iedereen is teleurgesteld, maar begrijpt het wel”, zegt Zijp. “Maar er zijn ook veel annuleringen van mensen die zich afvragen of het wel slim is om in deze tijd in een hotel te gaan zitten”.