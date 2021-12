Horecaondernemers komen met samenwerking decembermaand door

Vier horecabedrijven uit de stad zijn een samenwerking aangegaan om de decembermaand door te komen, nu hun bedrijven door de coronamaatregelen gesloten moeten blijven.

“De vorige keer merkten we dat we heel weinig drank verkochten,” vertelt Boudewijn Brink, eigenaar van Block & Barrels. Hij bracht de vier ondernemers – Block & Barrels, Baxbier, The Stockroom en Barrel – bij elkaar. “Dat is ook wel logisch, want veel mensen hebben wel een biertje in de koelkast. Dus wij hebben bedacht om iets leuks te doen om de feestdagen interessanter te maken. Zo kwamen we op deze samenwerking.”

Personeelstekort

Misschien nog wel belangrijker is dat de ondernemers zo proberen om hun personeel bij zich te houden. “Wat we gezien hebben in de vorige lockdown is dat veel mensen een andere baan hebben gevonden. Begrijpelijk, want er was gewoon geen werk. Dat betekent dat mensen hun huur niet kunnen betalen. Wij als horeca hebben daardoor veel minder personeel. Dus voor ons is het belangrijk om ons team bij elkaar te houden. Er is echt een groot personeelstekort.”

De ondernemers krijgen veel positieve reacties op het initiatief. “Het gaat eigenlijk heel goed, daar zijn we heel blij mee. We krijgen hele goede reacties. Dat is de horeca, we proberen mensen blij te maken. Dus dat is wel een klein opstekertje.”