Hoolwerf en Verweij winnen schaatsmarathon in Noordlaren

sport

Marathon Noordlaren

Bart Hoolwerf bij de mannen en Maaike Verweij bij de vrouwen wonnen zondagavond in Noordlaren de eerste marathon op natuurijs. De mannen reden honderd rondjes, de vrouwen zestig.

Aan beide marathons deden ruim vijftig schaatsers mee. Bij de mannen bleven veertien rijders over die gingen uitmaken wie de winst pakte. Hoolwerf was de sterkste in de sprint, gevolgd door Sjoerd den Hertog en Crispijn Ariens.

Bij de vrouwen werd het een massasprint. Na Verweij werden Ineke Dedden en Dieuwertje van Kalken tweede en derde. De winnares zei dat ze voor deze wedstrijd haar kerstdiner graag had opgeofferd.

Er ontbraken enkele schaatsers, omdat in Heerenveen deze week het olympisch kwalificatietoernooi wordt gereden.

De wedstrijd was mogelijk, omdat ijsvereniging De Hondsrug zaterdagavond de stevige vorst gebruikte om een ijsvloer aan te leggen, die zondagmiddag door de KNSB werd goedgekeurd.

Het is voorlopig de laatste marathon op natuurijs, want het gaat vanaf maandag flink dooien. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij de wedstrijd zijn.