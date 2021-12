Hoogste waardering voor toeristisch aanbod in provincie sinds start metingen

nieuws

Zeilboten in Hoornse Meer foto Andor Heij

Het recreatieve imago van Groningen is bezig aan een opmars. Dat concludeert ingenieursadviesbureau Sweco, in een onderzoek voor de provincie Groningen. Opvallend is dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat meer mensen de gebieden buiten de Stad zijn gaan bezoeken.

Zowel bezoekers als niet-bezoekers van Groningen zijn de provincie in de afgelopen jaren een hogere waardering gaan geven. Wel gaven bezoekers van Groningen een

gemiddeld rapportcijfer van een 7,8. Niet-bezoekers geven Groningen een 6,4. Dat betekent volgens de onderzoekers dan ook dat het een uitdaging voor Groningen blijft om ervoor te zorgen dat mensen een bezoek aan de provincie brengen.

Volgens de onderzoekers is de impact van de coronapandemie en de maatregelen terug te zien in de resultaten. De duizend ondervraagden droegen evenementen minder vaak aan als reden om naar Groningen te komen, terwijl de associatie met Groningen in combinatie met rust en ruimte, fietsen, natuur en landschap een hogere waardering krijgt. Ook valt een grotere spreiding van bezoekers over de provincie op. De meeste bezoekers overnachtten in de stad Groningen, maar meer dan voorheen verspreidden de toeristen zich over het Ommeland.

Het provinciebestuur van Groningen is blij met de onderzoeksresultaten. “De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat ons toeristisch aanbod in 2021 beter aansluit bij de wensen en behoeften dan in de voorgaande jaren en dat Groningen steeds meer wordt gezien als een aantrekkelijke bestemming”, zo stelt Gedeputeerde Mirjam Wulfse. “Deze onderzoeksresultaten zijn een mooie opsteker en aanmoediging voor onze vrijetijdseconomie. Het is tijd om de toeristische potentie van onze prachtige provincie te gaan verzilveren.”