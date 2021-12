Hooghoudt gaat samenwerken met distributeur in Amerika

nieuws

De Groninger distilleerderij Hooghoudt gaat samenwerken met de Amerikaanse distributeur 375 Avenue Spirits. Laatstgenoemde is onderdeel van Sazerac Company en bedient de Verenigde Staten vanuit Louisville, Kentucky.

Hooghoudt houdt zich al sinds 1888 bezig met jenever. De producten van de distilleerderij zijn inmiddels ook te koop op de Chinese markt. Vanaf volgend jaar zijn vier jeneversoorten van Hooghoudt verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Daaronder ook het merk Zero Zero 24, een alcoholvrije drank met jeneverbes, lavendel en een vleugje vlierbloesem.

Jenever spreekt volgens Hooghoudt een steeds breder en moderner publiek aan. In jenever worden niet enkel botanicals (diverse kruiden) gebruikt, zoals bij gin, maar ook altijd koper gestookte moutwijn die de smaak veel voller maakt.