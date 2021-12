Hoofd kinder-ic UMCG: ‘Kinderen zullen onnodig overlijden door besluit minister’

nieuws

Foto: Engin Akyurt via Pixabay (CC 0.0)

Als het UMCG haar afdeling kinder-hartchirurgie moet gaan sluiten, zoals minister Hugo de Jonge dat nu wil, zullen kinderen uit Noord-Nederland onnodig komen te overlijden. Dat stelt Martin Kneyber, hoofd van de kinder-IC in het Groningse ziekenhuis, maandagmiddag in een interview met het AVROTROS-programma Eén Vandaag.

Kneyber vreest niet alleen voor de levens van jonge hartpatiëntjes. Omdat het ziekenhuis over twee jaar geen hartoperaties meer mag uitvoeren bij kinderen, denkt het UMCG dat ook andere delen van de ‘hoogspecialistische’ medische zorg uit het ziekenhuis weg gaan trekken. Het hoofd van de kinder-IC in het UMCG noemt kinder-hartchirurgen dan ook ‘essentieel’ in de keten van zorg voor zieke kinderen: “Als die hier niet meer werken, vertrekken ook andere professionals, zoals kindercardiologen.”

En juist deze professionals zijn essentieel om te behouden voor het Noorden, zo stelt Kneyber: “Stel, er komt hier een kind onder het ijs terecht, dan hebben we straks geen apparatuur meer om hem of haar op te warmen. Nu kan de (hoogspecialistische) zorg binnen een half uur geregeld zijn. Als je een kind per helikopter of ambulance moet vervoeren, ben je gauw een paar uur verder. Dat gaat ten koste van de patiënt. Er zullen dan kinderen overlijden die helemaal niet hoeven te overlijden.”

Het volledige artikel met het interview met Kneyber is te lezen op de website van Eén Vandaag.

De kinder-IC baas en het ziekenhuis krijgen veel bijval sinds de minister zijn besluit bekend maakte. Een petitie die de minister moet bewegen om zijn besluit terug te draaien, is inmiddels meer dan 150.000 keer ondertekend. Het UMCG laat weten zich gesterkt te voelen door alle steun.