Holland Casino doneert 6.800 euro aan Ronald McDonald Huis Groningen

Holland Casino Groningen heeft dinsdag een donatiecheque overhandigd aan het Ronald McDonald Huis Groningen. Het gaat om een bedrag van bijna 6.800 euro. Met dit geld kan het Ronald McDonald Huis meer gezinnen dicht bij hun zieke kind laten zijn.

Iedere Holland Casino vestiging heeft een donatiebox die bestemd is voor een lokaal of regionaal goed doel. Gasten kunnen tijdens hun bezoek hieraan vrijblijvend een donatie doen. Afgelopen jaar was het opgehaalde bedrag bestemd voor het Ronald McDonald Huis Groningen.

Daniëlle Oosterwijk, manager Holland Casino Groningen: ‘Dankzij de donaties van onze gasten kan Het Ronald McDonald Huis Groningen zieke kinderen zich beter laten voelen met hun ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Want als je hele wereld op de kop staat door ziekte of zorg, is als familie bij elkaar zijn het belangrijkst. Als Holland Casino Groningen genieten wij er enorm van aan dat dierbare gevoel een steentje te kunnen bijdragen.’

Het Ronald McDonald Huis Groningen wil ervoor zorgen dat families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind kunnen zorgen en dicht bij elkaar kunnen zijn. Vorig jaar hebben 4.837 gezinnen overnacht in een Ronald McDonald Huis. Zij bleven daar gemiddeld tien dagen.