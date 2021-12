Hoge straffen in ontvoeringszaak No Surrender

nieuws

Foto Andor Heij. Gerechtsgebouw Leeuwarden.

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft in hoger beroep straffen tot 68 maanden cel opgelegd aan zeven oud-leden van de motorclub No Surrender. Dat meldt RTV Noord.



De zes mannen en een vrouw werden beschuldigd van bedreiging, afpersing, bedreiging, en ontvoering van een ex-lid van de motorclub in 2016.

De man werd naar de vrouw gelokt om een drankje te drinken. Daar werd hij door de andere verdachten mishandeld en bedreigd. Zo zouden zijn clubtattoos weggebrand worden en zijn vingers afgeknipt worden. Dat gebeurde niet, maar hij werd wel naar zwembad de Papiermolen gebracht waar hij vijfduizend euro in wiet moest betalen. Vervolgens werd hij halfnaakt in Glimmen achtergelaten.

Alle betrokkenen ontkennen hun aandeel.