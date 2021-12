Het OOGTV jaaroverzicht 2021

2021 komt tot een einde. Voordat we met een frisse blik vooruitkijken naar het nieuwe jaar, kijken we met OOG TV nog even terug naar wat er in 2021 gebeurd is.

Vier verslaggevers van OOG gingen op pad om terug te blikken op het jaar of op een specifieke gebeurtenis. Zo bezocht Mirre van de Klok het UMCG, waar ze met het hoofd van de Intensive Care Peter van der Voort terugblikt op het afgelopen jaar met corona. Wouter Holsappel sprak met Willem Groeneveld over de aanslag op hem en zijn vriendin in augustus van dit jaar, toen er molotovcocktails in zijn huis werden gegooid.

Danja de Jonckheere bezocht de kinderen Davit en Nunë, die van de IND het land moesten verlaten, maar toch in hun geboortestad Groningen mochten blijven. Tot slot zocht Ecco van Oosterhout burgemeester Koen Schuiling op in het Stadhuis op Grote Markt 1, waarvan de verbouwing volgend jaar af moet zijn.

Het jaaroverzicht is te zien op onze online kanalen, en wordt vrijdag vanaf 17.30 uitgezonden op OOG TV.