Hennepkwekerij met vijfhonderd planten zorgt voor waterschade in Metaalflat Vinkhuizen

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

In de Metaalflat aan de Metaallaan in Vinkhuizen is maandagmiddag een hennepkwekerij ontdekt, nadat onderburen van een appartement op de vierde etage klaagden over waterschade.

Na de vele meldingen troffen agenten in het appartement ongeveer vijfhonderd hennepplanten aan. Deze plantage was de oorzaak van het lekkende water. Het water zorgde voor veel schade aan de onderliggende woningen.

De politie doet onderzoek in de woning. Het is niet bekend of er iemand aanwezig was in het appartement waar de hennepkwekerij zich bevond.

Enexis is ter plaatse om de stroomvoorziening in de woning veilig te stellen.