Handtekeningen gezet voor nieuw sportcentrum op Zernike Campus

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Bestuurders Hans Biemans (RUG), Petra Smeets (Hanze) en Bram Pikkemaat (ACLO) hebben vrijdagochtend een overeenkomst ondertekend, die vervangende nieuwbouw voor het Sportcentrum op de Zernike Campus mogelijk maakt.



De afspraken die vandaag zijn vastgelegd, gaan over de financiering van het nieuwe sportcomplex in de komende jaren. Eind september werd al bekend dat er rekening wordt gehouden met een geldbedrag van ruim dertig miljoen euro voor het nieuwe sportcentrum. Over het ontwerp en de plek waar het nieuwe sportcentrum gaat komen, wordt de komende periode verder gepraat.

Het huidige Sportcentrum op Blauwborgje stamt uit 1967 en is door de jaren heen meermaals uitgebreid en verbouwd. Maar volgens de drie organisaties zijn inmiddels niet alleen de ruimtelijke grenzen van het complex ruimschoots bereikt. Ook is het complex flink verouderd. “Om het in sporttermen te zeggen: het huidige sportcomplex zit echt wel in de blessuretijd”, vertelt Bram Pikkemaat, student-voorzitter van het dagelijks bestuur van de ACLO. “We zijn dan ook ontzettend blij met de stap om een nieuw Sportcentrum te kunnen realiseren. Op deze manier kan de ACLO ook in de toekomst een aantrekkelijk sportaanbod blijven bieden aan de ruim 19.000 sportende studenten en 51 studentensportverenigingen.”