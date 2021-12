Halve ton van provincie om kinderen bewuster naar films te laten kijken

nieuws

Foto: Bob de Vries voor Filmhub Noord

Kinderen bewuster maken van wat ze zien en maken. Dat is het doel van Filmhub Noord, een knooppunt voor filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe. De komende twee jaar krijgt het samenwerkingsverband 50.000 euro van de provincie Groningen om kinderen kritischer naar film te laten kijken.

Jongeren uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen dankzij deze ‘filmhub’, via activiteiten op school en in de praktijk kennis maken met film. Bijvoorbeeld door op school mee te doen aan filmwedstrijden. Ook kunnen leerkrachten en docenten met specifieke wensen of vragen bij Filmhub Noord terecht voor advies, bijscholing en activiteiten.

Daarnaast komt er, via Filmhub Noord, een proeftuin voor de filmeducatie-sector in de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân. De groep professionals uit het onderwijs en de film- en kunsteducatie gaan daarin onderzoeken wat de beste manier is om filmeducatie een vaste plek geven in het onderwijs. Want veel kinderen groeien nu op zonder filmonderwijs in hun schoolloopbaan, terwijl beeldcultuur een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij.

De drie noordelijke provincies dragen allemaal 50.000 euro bij aan het programma, dat loopt tot en met het schooljaar 2022-2023.