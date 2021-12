nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen.

Op een boom bij de Noorderbegraafplaats is een hakenkruis gekalkt. Wanneer dat is gebeurd is en wie het gedaan heeft is niet bekend.

Op de Noorderbegraafplaats liggen enkele Joden die in de tweede wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Ook zijn er Groninger verzetsstrijders begraven.

Het hakenkruis is aangebracht vlak bij de graven van de verzetsstrijders.