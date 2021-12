nieuws

Foto: UMCG.

Twee gynaecologen van het UMCG hebben donderdagmiddag voor 1500 euro aan menstruatiemateriaal overhandigd aan de voedselbank.

In Groningen hebben één op tien meisjes te weinig geld voor menstruatiemateriaal en gaan uit schaamte niet naar school.

De gynaecologen kwamen in hiertegen in actie. Op diverse plekken in het UMCG werd daarom geld ingezameld voor maandverband en tampons.