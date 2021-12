Grote stroomstoring in Stad; Buitenhof, Stadspark en Peizerweg deels in het donker (opgelost)

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Huishoudens in ongeveer veertig postcodes in de stad Groningen zaten donderdagmiddag vanaf 17.30 uur in het donker door een stroomstoring. De storing bevond zich onder meer in en rond het Stadspark, de Peizerweg en in de wijk Buitenhof.

Ook De Kring zat korte tijd zonder elektriciteit, maar Enexis wist de stroomvoorziening hier snel te herstellen. In de eerder genoemde straten en wijken duur de storing langer en moesten bewoners tot ongeveer 19.30 in het donker wachten op herstel.

Inmiddels hebben alle getroffen woningen weer elektriciteit.