Grote Markt 1: terugblikken en vooruitkijken met Marten Nauta en Johan de Veer

nieuws

In aflevering 24 van Grote Markt 1 kijken presentoren Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout terug op het politieke jaar met verslaggevers Marten Nauta (RTV Noord) en Johan de Veer (Dvhn)

Zo gaat het onder andere over burgerinspraak. De inspraak van burgers kwam dit jaar bij veel onderwerpen aan het oppervlak en de gemoederen liepen soms hoog op. Bijvoorbeeld bij de hyperloop en het zonnepark in polder het Lageland of de Skaeve Huse bij Harkstede. Daarnaast werden enkele publieke optredens van wethouder Isabelle Diks onder een vergrootglas genomen.

Daarnaast wordt in de podcast vooruitgekeken naar de verkiezingen van 2022. Zullen de verhoudingen in de 45-koppige gemeenteraad gaan verschuiven? Columnist Arend-Jan Wonink schotelde de politieke volgers een column voor met als thema: breek de macht.

Luister de podcast via Spotify, Apple Podcasts of oogtv.nl/podcast.