Een bijzondere boot manoeuvreerde maandagmorgen door de Groninger wateren. Vanuit het Winschoterdiep draaide het vrachtschip de Aasfjell het Eemskanaal op.

De Aasfjell is gebouwd bij scheepswerf Bodewes in Hoogezand en is 120 meter lang en bijna 16 meter breed.

De boot is voor de Noorse rederij Aasen Shipping en gaat eerst naar Delfzijl om proefvaarten te maken.