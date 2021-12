Groninger overheden willen beter samenwerken

nieuws

Foto: Andor Heij

De Groninger overheden, de provincie, gemeentes en waterschappen, willen voortaan beter met elkaar gaan samenwerken.

Tot die conclusie komende overheden na een onderzoek over het functioneren van de bestuurlijke en regionale samenwerking in Groningen. Daarin staat dat de inhoudelijke opgaven in samenhang opgepakt moeten worden. Er moeten ook betere afspraken gemaakt worden hoe ze daarin bestuurlijk samen optrekken.

De overheden zijn het met de conclusies eens en willen daarnaast de bevolking meer betrekken bij besluitvormingen door burgerparticipatie en burgerinitiatieven.