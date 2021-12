Groninger Natuurfonds passeert de grens van 2 ton aan donaties

nieuws

Foto: E. Oosterhof

Het Groninger Natuurfonds is deze week de grens van 200 duizend euro gepasseerd. Het fonds is in maart dit jaar opgericht ter ere van het 85-jarig jubileum van Het Groninger Landschap.

Het doel is om de oorspronkelijke missie uit 1936 extra kracht bij te zetten, namelijk de waardevolle Groningse natuur, landschap en erfgoed blijvend te beschermen. Met een donatie van 7,50 euro kunnen mensen al één vierkante meter natuur veiligstellen voor de toekomst. Met het passeren van de grens van twee ton kan de stichting een kleine 27 duizend vierkante meter grond aankopen, natuur ontwikkelen en voor altijd beschermen.

Sinds de lancering in maart is er veel belangstelling voor het Natuurfonds en hebben veel particulieren, bedrijven en verenigingen donaties gedaan. Zo kwam er een gift van bijna 20 duizend euro uit de nalatenschap van de voormalige studentenvereniging Dionysos.