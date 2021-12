Gedeputeerde Henk Staghouwer wordt minister van Landbouw; Stieneke van der Graaf toch terug in Tweede Kamer

nieuws

foto: Arie Noordhof

Henk Staghouwer (ChristenUnie) gaat zijn post als gedeputeerde in Groningen verlaten en neemt zitting in het kabinet Rutte IV.

De geboren Hoogkerker wordt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De ChristenUnie maakte donderdagmiddag haar posities binnen het nieuwe kabinet bekend. Staghouwer neemt het stokje over van partijgenoot Carola Schouten, die vertrekt naar het ministerie voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Staghouwer is sinds 2013 gedeputeerde van Groningen. Daarvoor was hij van 2002 tot 2013 lid en ChristenUnie-fractievoorzitter in Provinciale Staten. Nog eerder was de 59-jarige geboren Hoogkerker jarenlang eigenaar van een bakkerijketen, die hij in 2011 verkocht. Ook was Staghouwer bestuurslid van de Bedrijfspensioenfonds voor de Bakkerij, Kredietunie Nederland en de Kredietunie voor de Bakkerij, penningmeester van de Nederlandse Brood- en Banketbakkersondernemersvereniging en adviseur van het Programma Uitzending Managers.

“Ik ben heel blij dat Henk als ervaren bestuurder bereid is om nu samen met alle boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag te gaan en te werken aan een duurzame en toekomstgerichte landbouw en visserij en zich wil inzetten voor versterking van de natuur in ons land”, schrijft fractievoorzitter Gert-Jan Segers over de aanstelling van Staghouwer. “Er is op dit vlak heel veel te doen. Henk Staghouwer weet dat als geen ander en gaat zich met hart en ziel inzetten voor een sector die hem heel na aan het hart ligt.”

Van Der Graaf terug na ‘korte sabbatical’

Nu bekend is dat Carola Schouten opnieuw een ministerspost krijgt, schuift de Groningse Stieneke van der Graaf (met haar zesde plek op de kieslijst van de ChristenUnie) door op Schouten’s stoel in de Tweede Kamer. Ook daar is Segers blij mee: “Ik vind het mooi dat ze haar ervaring en kunde weer mag inzetten voor onze missie. Haar korte politieke sabbatical van de afgelopen maanden viel samen met de komst van een prachtige tweede dochter voor Stieneke en Harmen.”