Groninger Belang stelt vragen over ongelijke behandeling bij versterkingsoperatie

Foto: Casper Slotboom

De Statenfractie van Groninger Belang wil van Provinciale Staten weten wat de provincie kan doen aan een aantal uitspraken van demissionair minister Kajsa Ollongren.

De minister vertelde aan de pers dat het Rijk niets kan doen aan de ongelijke behandeling van bewoners van dezelfde wijk die te maken hebben met een versterkingsoperatie. Het gaat om mensen met identieke huizen die op hetzelfde moment zijn gebouwd met dezelfde materialen. Er zijn grote verschillen in aanpak.

Volgens Groninger Belang stapelen tegengestelde berichten, ook in de media, elkaar in rap tempo op en wijzen diverse instanties en organisaties naar elkaar. De fractie wil nu van de Provincie weten, wie eigenlijk bepaalt welke woningen in aanmerking komen om versterkt te worden: de Nationaal Coördinator of de gemeente.