Groninger aangehouden na drugsvondst in loods

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De politie en douane hebben begin november een 24-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van witwassen en handel in verdovende middelen. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Ook nam de politie bijna 10.000 euro en softdrugs in beslag. De man werd ingerekend op een industrieterrein in Groningen. Daar kwamen politie en douane hem op het spoor bij een controle van een loods. Er waren aanwijzingen dat er mogelijk drugs in de loods lagen. De douaniers roken een henneplucht toen de man in zijn auto wilde stappen. Agenten hebben hem verderop staande gehouden vanwege rijden onder invloed. In de auto vonden ze 10 duizend euro aan contanten en een gebruikershoeveelheid drugs.

In de loods vond de politie onder andere 12,5 kilo softdrugs en harddrugs (100 pillen en 20 gram cocaïne), een geldtelmachine en materiaal voor het verpakken van drugs. Alle spullen en het geld zijn in beslag genomen. De man zit inmiddels niet meer vast, maar hij blijft wel verdachte in het onderzoek.