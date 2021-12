nieuws

Foto Andor Heij

Bevroren sloten en een licht wit gekleurd landschap. Dat was het resultaat van een nacht vorst.

Doordat het een groot deel van de dag blijft vriezen blijft Groningen voorlopig wit kleuren.

Ook de komende nacht wordt er nachtvorst verwacht en woensdag is waarschijnlijk helemaal een vriesdag.

Rond de kerstdagen is het in het noorden waarschijnlijk koud en in de rest van het land zachter.