Groningen heeft in één jaar tijd 100 duizend zonnepanelen erbij

nieuws

Het aantal zonnepanelen in de gemeente Groningen is in één jaar tijd met 36 procent gegroeid. In zonneparken bedraagt de toename 8 procent. Dat blijkt uit informatie van de gemeente.

Daarmee is de ambitie om dit jaar een kleine 400 duizend zonnepanelen op daken of in panden te hebben, ruimschoots behaald. Van alle zonnestroom in de gemeente Groningen komt nu 78 procent uit panelen op daken, en 22 uit zonneparken. “Honderdduizend panelen erbij in een jaar tijd is een fantastisch resultaat,” zegt wethouder Philip Broeksma. “Er is nog veel ruimte op de daken van huizen, bedrijven en kantoren. Samen met de eigenaren van deze panden willen we ieder geschikt dak gebruiken voor zonne-energie.”

Het aantal zonnepanelen op daken is afgelopen jaar gestegen van 231 duizend naar 315 duizend. Bij zonneparken was er een toename van elfduizend panelen. Meer dan 30 procent van de daken van alle woningeigenaren heeft nu zonnepanelen. Bij corporatie-woningen is dit nu 15 procent en bij particulieren huurwoningen 14 procent. De meeste daken met zonnepanelen (70 procent) bevinden zich in Meeroevers.