GroenLinks: ‘Grondstoffen hergebruiken om woningen te bouwen’

Een nieuwbouwwoning in Ten Boer (Foto: Bram Koster)

Er moeten grondstoffen hergebruikt worden om de woningbouwambities in de provincie Groningen te garanderen. Dat zegt de Statenfractie van GroenLinks.

Volgens een artikel in NRC Handelsblad dreigt er een tekort aan primaire bouwmaterialen zoals zand en grind.

GroenLinks wil weten of dit ook in de provincie problemen gaat opleveren. “We staan de komende jaren voor een enorme woningbouwopgave, waarbij tienduizenden woningen in onze provincie gerealiseerd moeten worden. Als er een dreigend tekort aan bouwmaterialen is, dan is dat op zijn zachtst gezegd zorgelijk”, aldus Statenlid Stephanie Bennett.

Niet alleen het hergebruik van bouwmateriaal zou het probleem kunnen oplossen, maar ook alternatieve woningbouw zoals tiny houses. Daarnaast wil GroenLinks weten of braakliggende agrarische grond een alternatief is voor het bouwen van woningen en of appartementen.